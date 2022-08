Santo: Bruno Gagliasso busca vingança no trailer da série da Netflix

A Netflix divulgou um novo trailer da série Santo, que será protagonizada por Bruno Gagliasso em sua primeira parceria com a Netflix.

A série foi rodada na Espanha e no Brasil, se passando em Madri na maior parte do tempo, no trailer podemos ver que Gagliasso interpretará um brasileiro e falará português.

O policial que será parceiro de bruno na série será interpretado por Raúl Arévalo, astro espanhol conhecido por Tarde para la Ira e O Mediador.

A produção segue dois policiais que precisam trabalhar juntos quando a pessoa procurada é um traficante que ninguém conhece o rosto.

Série de Bruno Gagliasso na Netflix

Santo é uma parceria de Brasil e Espanha também na direção. O brasileiro Vicente Amorim estará ao lado de Gonzalo López-Gallego.

A série deve seguir um traficante desconhecido que se chama Santo. O suspense inicialmente foca nos policiais interpretados por Bruno Gagliasso e por Raúl Arévalo.

Ernesto Cardona é um agente da Polícia Federal, da unidade de antidrogas, que se envolverá na perseguição pelo traficante ao prender a amante dele. Isso levará ao encontro com o policial espanhol Miguel Millán.

A história, logo, deve tornar um traço obscuro quando Santo mata a namorada de Cardona após a prisão da amante Bárbara. O personagem de Bruno Gagliasso vai buscar vingança.

A primeira temporada de Santo estreia em 16 de setembro na Netflix.

