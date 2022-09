Santo: Explicamos o final da série com Bruno Gagliasso

Santo, a nova série de investigação e suspense da Netflix estrelando o brasileiro Bruno Gagliasso, chegou na plataforma com um enredo cheio de elementos e reviravoltas.

Com tanto acontecendo nessa primeira temporada, incluindo até um clima de terror em alguns momentos, vamos te ajudar a juntar algumas peças da série. O que acontece no fim da série, com quem acontece, e porque.

A narrativa gira em torno de dois policiais, Millan (Raúl Arévalo) e Cardona (Bruno Gagliasso), eles trabalham juntos para pegar um traficante poderoso conhecido como Santo. Ninguém nunca viu o rosto do traficante, então já é de se esperar que ele você tenha que ir tentando descobrir entre os personagens da trama, quem é o vilão.

O final de Santo explicado

Millan encontra com Cardona em um galpão, mas o personagem de Bruno Gagliasso não consegue lembrar como chegou lá e como apareceram as cruzes em suas pálpebras. Ele se lembra de pouca coisa além de viajar para Madri com Barbara, amante de Santo. Ele conheceu e se apaixonou pela mulher enquanto estava infiltrado na operação do traficante. Agora Santo está em Madri.

Por conta do problema de memória de Cardona e a denúncia de que Santo está usando rituais de ocultismo e sacrifício de crianças, acabam escondendo de propósito algumas questões da trama.

Nós sabemos que Barbara e Cardona foram forçados a participar em algumas dessas práticas. Nós também sabemos que Millan é corrupto e tem trabalhado com um homem chamado Cristobal Martinez (e dormido com sua esposa também).

Esses elementos vão se entrelaçando durante a temporada enquanto vemos mais das experiências de Cardona enquanto estava infiltrado, nós também vemos como Millan está lidando com as coisas. As investigações contra o personagem, e ele tentando esconder as coisas de sua parceira, Susi, acaba garantindo boa parte do drama da série.

Com Cardona e Barbara entrando e saindo da custódia policial, Susi tentando localizados, Millan suspenso e Santo sequestrando várias crianças, todos esses caminhos vão convergindo para o final da temporada.

Millan, sem conseguir conseguir apoio do resto da polícia, vai atrás de Santo sozinho e acaba sendo capturado. Susi, rastreando as imagens das câmeras de segurança do assassinato de Chinche, consegue encontrar o cativeiro de seu parceiro. Cordona, por estar suspeirando de Barbara, segue ela até lá com seu amigo Paulo.

Sim, Barbara é Santo. E ela está no meio de um ritual involvendo crianças e, agora, o Millan que está muito ferido. Após um tiroteio, Susi e seu time conseguem salvar as crianças enquanto Cardona e Millan vão atrás de Barbara. Mas, Cardona não consegue permitir que Millan mate ela, então ele tenta ganhar tempo para a fuga da mulher. Na cena final, vemos que Millan sobreviveu mas Barbara sequestrou sua filha.

A primeira temporada de Santo já está inteira disponível na Netflix.

