Santo Maldito: Conheça a série macabra do Star+

Produzida no Brasil e estrelada por Felipe Camargo, a 1ª temporada de Santo Maldito acaba de estrear no Star+. Misturando suspense e drama, essa produção macabra levanta interessantes debates sobre o papel da religião (e da fé) na vida das pessoas.

Santo Maldito estreou no Star+ no dia 8 de fevereiro, completando o catálogo de produções nacionais que só podem ser assistidas no streaming.

Continua depois da publicidade

Ousada, sombria e cheia de reviravoltas, Santo Maldito tem direção de Gustavo Bonafé, Mariana Bastos e Lucas Fazzio.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a recepção crítica de Santo Maldito! Veja se vale a pena assistir à série no Star+.

De que fala Santo Maldito no Star+?

Santo Maldito, no catálogo do Star+, acompanha a história de Reinaldo, um professor ateu que, após presenciar um evento que não pode ser explicado pela ciência, embarca em um enorme conflito espiritual.

Tudo começa quando Maria Clara, a esposa de Reinaldo, entra em coma após levar um tiro. O protagonista até tenta acabar com o sofrimento da parceira, mas como um verdadeiro milagre, ela acaba despertando – mesmo após ser desenganada pelos médicos.

A situação fica ainda mais complicada pelo fato de toda a situação ter sido filmada por um fiel de uma pequena igreja, localizada na periferia da cidade. Quando Samuel, o pastor da igreja, vê as imagens, não têm dúvidas: a recuperação de Maria Clara é realmente um milagre.

Samuel oferece mundos e fundos para convencer Reinaldo a testemunhar em sua igreja, e a partir daí, as convicções do professor são abaladas e ele passa a descobrir verdades incômodas sobre tudo que acontece entre o Céu e o Inferno.

Elenco de Santo Maldito é liderado por Felipe Camargo

Como citamos anteriormente, o elenco de Santo Maldito é liderado pelo ator brasileiro Felipe Camargo.

Mais conhecido por atuar em novelas da Rede Globo, o ator está em folhetins como Amor Eterno Amor, Sangue Bom, Além do Tempo e Espelho da Vida.

Augusto Madeira, do aclamado filme Bingo, o Rei das Manhãs de A Menina Que Matou os Pais, interpreta o pastor Samuel.

Ana Flávia Cavalcanti, de Malhação: Viva a Diferença, completa o elenco principal de Santo Maldito como Maria Clara, a esposa de Reinaldo.

Vale a pena assistir Santo Maldito?

Finalmente, temos a pergunta mais importante: vale a pena assistir Santo Maldito no Star+? Para saber a resposta, analisamos a reação da crítica especializada.

Até o momento, a série tem recebido grandes elogios da imprensa. Logo, ao que tudo indica, vale a pena assistir Santo Maldito.

“O grande mérito da série (…) é não buscar sempre as soluções mais fáceis. A série do Star+ tem linguagem mais próxima do cinema do que da televisão, livrando-se, assim, dos vícios novelescos de muitas produções brasileiras. Assim, o diretor usa tempo para desenvolver o texto e seus personagens”, diz o jornalista Rafael Braz no site A Gazeta.

A série também conquistou a imprensa internacional. O site Decider, por exemplo, recomenda Santo Maldito para todos os leitores.

“A premissa de Santo Maldito é bastante absurda. Mas a série é bem executada, e a performance de Camargo é tão incrivelmente corajosa e sombria, que a série quase supera sua premissa absurda no final do primeiro episódio”, diz a publicação.

Santo Maldito está disponível na plataforma Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.