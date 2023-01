Sarah Michelle Gellar se reúne com colega de elenco de Buffy: A Caça-Vampiros

Sarah Michelle Gellar, a eterna Buffy: A Caça-Vampiros, e James Marsters, o intérprete de Spike na série, se reuniram na pré-estreia da nova série de Gellar, Wolf Pack.

A atriz postou no seu Instragram algumas imagens do tapete vermelho do evento, onde ela também aparece ao lado de Rodrigo Santoro, seu colega de elenco em Wolf Pack. A foto que mostra Gellar e Marsters juntos já teve quase 500 mil curtidas.

Com isso, Buffy e Spike se reencontram 20 anos depois do fim da série.

Confira:

Em recente entrevista, Sarah Michelle Gellar revelou que não gosta de reassistir com a família uma das temporadas de Buffy: A Caça-Vampiros.

A atriz vai retornar à TV ao lado de Rodrigo Santoro na série de terror Wolf Pack, que estreia em 26 de janeiro nos EUA.

Sobre Wolf Pack

A trama gira em torno dos adolescentes Everett (Armani Jackson) e Blake (Bella Shepard), que tem suas vidas mudadas para sempre quando um incêndio numa floresta desperta uma terrível criatura sobrenatural.

Santoro interpreta um guarda florestal e pai de gêmeos que se envolvem no mistério com os adolescentes protagonistas.

Jeff Davis, de Teen Wolf, assinou o roteiro e é produtor executivo de Wolf Pack.

Ainda não há previsão de estreia no Brasil.

