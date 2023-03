Sarah Shahi estrela nova série e deixa futuro de Sex/Life incerto

Sarah Shahi, a estrela de Sex/Life, da Netflix, tem uma nova série de TV. De acordo com o Deadline, a atriz vai estrelar e produzir a série dramática Judgement para o canal americano ABC.

Shahi estava em negociações desde janeiro com a emissora para fechar o projeto, mas os produtores tiveram que lidar com o comprometimento da atriz com Sex/Life. Circulam rumores de que a recém-lançada 2ª temporada seria a última do seriado, embora a criadora Stacy Rukeyser tenha compartilhado suas esperanças de uma 3ª temporada. Mas caso Sex/Life for renovada, Shahi terá que conciliar sua agenda, embora a prioridade agora seja Judgement.

Escrita e produzida por Joey Falco (Charmed), a nova série se desenrola em duas linhas do tempo ao contar a história de uma mulher (Shahi) sendo avaliada para uma cadeira na Suprema Corte.

Há 15 anos, ela era uma desajeitada, mas engenhosa advogada quando se trata de navegar pelas muitas nuances da lei. Em 2023, ela é uma brilhante e bem-sucedida juíza do Tribunal de Apelações sendo avaliada para a Suprema Corte dos EUA e envolvida amorosamente com dois irmãos rivais.

Agora, com um assento na Suprema Corte em jogo, todos os seus segredos mais obscuros correm o risco de vir à tona, ameaçando sua nomeação, sua reputação e seu casamento.

Judgement marca o retorno de Sarah Shahi a ABC depois de participações recorrentes na série The Rookie.

