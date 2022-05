Scooby-Doo terá nova série na HBO Max

Foi anunciado que uma nova série animada de Scooby-Doo está em desenvolvimento para a HBO Max.

O projeto terá o título Scooby-Doo! And the Mystery Pups, tendo como foco as crianças pequenas.

Confira abaixo a primeira imagem de Scooby-Doo! And the Mystery Pups, a nova série animada de Scooby-Doo para a HBO Max.

Em Scooby-Doo! And the Mystery Pups, Scooby-Doo e Salsicha ajudam filhotes de um acampamento em que trabalham como conselheiros a resolver mistérios.

A nova série animada é uma parceria do Cartoon Network com a HBO Max, um serviço de streaming que vem tendo grande crescimento.

Scooby-Doo! And the Mystery Pups chega ao catálogo da HBO Max em 2024.

