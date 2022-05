Se você gostou de União de Sangue, vai amar novo suspense da Netflix

União de Sangue marcou época como a primeira série nigeriana da história da Netflix. Sucesso entre assinantes brasileiros e internacionais, a produção garantiu posições de destaque no Top 10 de vários países. Se você curtiu a misteriosa trama, tem tudo para gostar também de Beleza Impiedosa, um thriller dramático que acaba de estrear na plataforma.

Beleza Impiedosa – Savage Beauty no título original – é uma produção do cineasta Lebogang Mogashoa. A série sul-africana acompanha um intenso mistério familiar, já comparado ao de produções como Quem Matou Sara? e a própria União de Sangue.

Com apenas 6 episódios e um desfecho surpreendente, a primeira temporada de Beleza Impiedosa é perfeita para uma maratona.

Quer assistir Beleza Impiedosa na Netflix? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e elenco da série.

Beleza Impiedosa tem trama misteriosa e sombria na Netflix

No centro da trama de Beleza Impiedosa está Zinhle Manzini, uma mulher que embarca numa perigosa jornada em busca de vingança.

“Para vingar seu passado trágico, uma mulher misteriosa se infiltra em uma família poderosa na indústria da beleza, mas que guarda segredos horríveis”, afirma a sinopse oficial de Beleza Impiedosa.

Durante a infância de Zinhle, os cosmetólogos Don e Grace Bhengu testam um produto tóxico em crianças que vivem nas ruas.

Só duas sobrevivem – e Zinhle é uma delas. 15 anos depois, a protagonista retorna à procura de vingança.

Infiltrando-se na empresa da família, Zinhle expõe os maiores segredos do clã e leva os Bhengu para um caminho de caos e destruição.

Mas quando pessoas inocentes acabam ficando feridas, Zinhle é obrigada a encarar sua própria escuridão – antes que ela a consuma completamente.

Nesse cenário complicado, a protagonista precisa decidir: seu verdadeiro desejo é justiça ou pura vingança?

Tudo sobre o elenco de Beleza Impiedosa na Netflix

Assim como o do thriller sul-africano Sangue & Água, o elenco de Beleza Impiedosa é formado por famosos atores do cinema e da TV da África do Sul.

A série é protagonizada por Rosemary Zimu como Zinhle Manzini.

Dumisani Mbebe e Nthati Moshesh vivem Don e Grace Bhengu, os fundadores de uma poderosa indústria de cosméticos.

Phila, Ndu, Linda e Thando, os outros integrantes da família Bhengu, são interpretados por Jesse Suntele, Oros Mampofu, Nambitha Ben-Mazwi e Angela Sithole, respectivamente.

O elenco de série de mistério é completado por John Ncamane como Kolobe, Tina Redman como Zandi, Didintle Khunou como Vee, Nandi Mbatha como Ruby e Thami Ngoma como Regina.

Beleza Impiedosa já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.