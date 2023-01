SEAL Team é renovada para a 7ª temporada

A série SEAL Team: Soldados de Elite foi renovada pelo Paramount+ para a sétima temporada, após o grande sucesso do sexto ano.

Conforme informa o THR, o seriado que teve sua sexta temporada exibida em 2022, vai retornar para novos episódios no streaming.

Continua depois da publicidade

A diretora de programação da Paramount, Tanya Giles, se disse ansiosa para mostrar novas histórias da unidade de Seals da Marinha dos Estados Unidos.

“Estamos ansiosos para trazer aos fãs do SEAL Team ainda mais histórias comoventes e missões emocionantes com a próxima sétima temporada. A série continua a evoluir e aumentar seu público. É um ótimo exemplo dos tipos de programação que vemos ressoar com nossos assinantes”, disse ela.

Não há maiores novidades sobre a sétima temporada da série, nem uma previsão de lançamento.

Mais sobre SEAL Team

“Uma unidade bastante unida de Seals da Marinha dos Estados Unidos treina, planeja e executa missões perigosas e de alto risco, investigando missões clandestinas ao redor do mundo a qualquer momento”, afirma a sinopse da série.

A série foi criada por Benjamin Cavell, também criador das séries Homeland – Segurança Nacional, Justified e The Stand.

O elenco conta com David Boreanaz, Max Thieriot, Neil Brown Jr., A. J. Buckley, Toni Trucks, entre outros astros.

SEAL Team: Soldados de Elite está disponível no Paramount+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.