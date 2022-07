Segredo de The Boys pode colocar ator em lista negra de Hollywood; entenda

A estrela de The Boys, Jensen Ackles, se consagrou na pele de Soldier Boy,mas seu intérprete diz que será colocado na lista negra se revelar quem foi considerado para o papel, além dele.

Em entrevista com o portal Men’s Health, Jensen destacou como sua relação com o criador da série contribuiram no processo, e sua reação com sobre o papel.

“Geralmente você passa por diretores de elenco e executivos de estúdios de rede e todas essas coisas”, disse o ator. “Mas eu tinha uma linha direta com o showrunner (Eric Kripke)”.

“Eu sei que havia alguns nomes que eu acho que a rede estava considerando. Havia uma pequena lista de nomes”, disse ele. “E quando ele (Kripke) falou alguns desses nomes para mim, eu fiquei tipo, ‘Ah, bem, não tem como. Eu não tenho chance disso. Essas são estrelas de cinema” (via CBR)

Durante a entrevista, Ackles se recusou a revelar, quais eram os outros atores considerados para Soldier Boy, alegando que ele seria “lista negra” de Hollywood se contasse.

Todas as temporadas da série estão disponíveis na Prime Video

The Boys 4 ainda não tem data de estreia

A principal dúvida dos fãs de The Boys é a seguinte: quando a 4ª temporada, já confirmada pela Amazon, estreia no Prime Video?

Em um papo com uma revista americana, Eric Kripke revelou que o roteiro dos novos episódios já começou a ser produzido. As filmagens devem ter início em agosto ou setembro de 2022. Com isso, a 4ª temporada deve estrear em meados de 2023.

“Provavelmente, é a trama mais emocionalmente complicada que já fizemos. Todos estão encontrando suas questões primordiais. São os personagens que movem a temporada”, revelou o produtor.

Diante das incertezas, as informações sobre a quarta temporada são mínimas, mas ao menos demostram algum norte do que esperar da série.

Enquanto a 4ª temporada de The Boys não estreia, você pode conferir todos os episódios da série no Prime Video.

