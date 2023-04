Segundas Intenções vai virar série na Amazon

A Amazon aprovou a produção de uma série de TV baseada no filme Segundas Intenções. A informação é do TV Line.

Segundo a publicação, foram encomendados oito episódios para a 1ª temporada, que será exibida no Freevee, serviço de streaming gratuito da Amazon, antes de potencialmente migrar para o Prime Video.

A série vai girar em torno de dois meio-irmãos cruéis que estão dispostos a fazer qualquer coisa para permanecer no topo da pirâmide social. Na trama, depois que um incidente brutal de trote ameaça todo o sistema de uma faculdade de elite em Washington, DC, eles farão de tudo para preservar seu poder e reputação, até mesmo tentar seduzir a filha do vice-presidente dos Estados Unidos.

Neal H. Moritz, que produziu os três primeiros filmes, retomará o cargo na atração, que será escrita e também produzida por Phoebe Fisher e Sara Goodman.

Em 2016, a NBC chegou a encomendar um piloto para uma continuação do clássico cult de 1999, com Sarah Michelle Gellar, uma das estrelas originais do filme, contratada para reprisar seu papel como Kathryn Merteuil. No entanto, o projeto não foi para frente. O canal Fox também tentou fazer uma série prelúdio, que antecederia os eventos de Segundas Intenções, mas a atração foi cancelada antes de ir ao ar.

