Segura a Onda deve acabar na 12ª temporada

A vindoura 12ª temporada de Segura a Onda (Curb Your Enthusiasm) deve ser a última da série, segundo fontes do Hollywood Reporter.

Jon Hayman, roteirista e produtor de Segura a Onda, compartilhou em um tuíte, agora deletado, uma foto dele ao lado do protagonista Larry David e do produtor executivo Jeff Schaffer durante a filmagem do que ele chamou de episódio final.

“Talvez você ame a série. Talvez você odeie a série. Talvez você não dê a mínima. De qualquer forma, estamos filmando a última cena do último episódio da temporada final”, disse Hayman.

Um dos atores de Segura a Onda, Richard Lewis, também tuitou sobre filmar sua última cena na série:

“Lá estava eu algumas horas atrás em meu trailer no local para filmar minha última cena de #Curb12”, escreveu ele. “Difícil de acreditar que começamos em 2000. O elenco e a equipe sabiam que estávamos trabalhando para um gênio. Quando essa raridade acontece, ninguém desvaloriza isso. Nós te amamos LD [Larry David]”, finalizou.

A HBO não quis confirmar se Segura a Onda, a série mais longeva do canal, vai mesmo acabar.

Uma fonte do THR diz que o contrato atual de David com a HBO terminou este ano, então se ele optar por retornar a série terá que fazer um novo acordo com a HBO.

A comédia, que mostra David interpretando uma versão fictícia e exagerada de si mesmo, dura há 20 anos. Após sua estreia em 2000, a série durou oito temporadas antes de entrar em um hiato de seis anos e retornar em 2017.

No Brasil, Segura a Onda está disponível no HBO Max. Não há previsão de estreia para a 12ª temporada.

