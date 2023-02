Sem Filtro: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada na Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série de comédia Sem Filtro está fazendo o maior sucesso na plataforma. A sitcom, inclusive, destronou a 4ª temporada de You no Top 10 do streaming. Dado a grande popularidade de Sem Filtro, os fãs querem saber: a comédia brasileira terá uma 2ª temporada na Netflix?

“Marcely não aguenta mais o curso da faculdade e decide largar tudo para realizar seu novo sonho: ser uma influencer. Só que a vida online é mais difícil do que parece…”, diz a sinopse oficial de Sem Filtro na Netflix.

Liderado por Ademara, o elenco de Sem Filtro conta também com Mel Maia (Avenida Brasil), Flávia Reis (Não Vamos Pagar Nada) e Orã Figueiredo (Tapas & Beijos).

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de Sem Filtro na Netflix – veja se a trama terá continuação.

Sem Filtro terá 2ª temporada na Netflix?

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de Sem Filtro se manifestaram sobre uma potencial 2ª temporada da série.

No entanto, os fãs não precisam perder a cabeça: isso não significa que a série brasileira está cancelada.

Como Sem Filtro acaba de estrear na Netflix, a plataforma ainda tem um bom tempo para decidir o destino da produção.

Sem Filtro estreou na Netflix na última quarta-feira (15 de fevereiro). Normalmente, a plataforma demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar a renovação – ou cancelamento – de seus projetos originais.

Dessa forma, os fãs de Sem Filtro podem esperar por novidades sobre a série até, no máximo, o segundo semestre de 2023.

Na maioria das vezes, a Netflix avalia dois elementos para decidir se renova ou cancela uma produção: orçamento e audiência.

Em relação ao orçamento, não temos como saber quanto a Netflix gastou para produzir Sem Filtro, o que torna difícil prever se a série será renovada para um segundo ano.

Na audiência, por outro lado, Sem Filtro se destaca. Como citamos anteriormente, a série brasileira foi a primeira a destronar You no Top 10 do streaming.

Por outro lado, Sem Filtro aparece somente no Top 10 brasileiro da plataforma, falhando em conquistar o público internacional.

Além disso, nos últimos anos, a Netflix tem cancelado muitas produções brasileiras, como Maldivas e Nada Suspeitos, o que pode indicar perigo para a continuação de Sem Filtro.

Enquanto a Netflix não confirma a renovação ou cancelamento de Sem Filtro, resta aguardar. Você pode conferir todos os episódios da 1ª temporada na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.