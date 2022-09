Série animada de Sonic tem boa notícia para os fãs

Fãs de videogames mal podem esperar pela estreia de Sonic Prime – a nova série de Sonic – na Netflix. A plataforma já divulgou grandes novidades sobre a produção, que tem tudo para atingir em cheio a nostalgia dos anos 90. Recentemente, o streaming também ofereceu uma ótima notícia aos (potenciais) espectadores.

Anunciada em fevereiro de 2021, Sonic Prime é uma produção conjunta da Netflix e da Sega. Ao que tudo indica, a série acompanhará as aventuras de Sonic pelo multiverso, com temas de autodescoberta e redenção.

Prevista para estrear ainda em 2022 (com 24 episódios em sua primeira temporada), a série terá Deven Mack como a voz do ouriço.

Revelamos abaixo por que um anúncio recente da Netflix encheu os fãs de Sonic de expectativa; confira.

Produção de Sonic Prime tem grandes nomes do mundo das animações

Como citamos acima, a série de Sonic é produzida pela Netflix e pela Sega. Além disso, os estúdios WildBrain e Man of Action Entertainment também estão envolvidos no projeto – o que representa uma ótima notícia para os fãs do ouriço.

Se você é fã de séries animadas, provavelmente já conhece o trabalho da Men of Action Entertainment, uma das mais famosas empresas da área.

Criada em 2000, a companhia já produziu algumas das produções animadas mais famosas da TV. No currículo da empresa estão séries da Marvel, Disney e muito mais.

Na Warner, por exemplo, a Man of Action Entertainment atuou na produção das séries mais populares do Cartoon Network, como Ben 10 e Generator Rex.

Já na Disney, a empresa foi a responsável pela produção de séries da Marvel, como Ultimate Spider-Man e Marvel’s Avengers Assemble.

Ou seja: a série de Sonic na Netflix está em boas mãos. Os representantes da Man of Action também devem atuar na produção-executiva do lançamento.

Mesmo com o portfólio da Man of Action falando por si só, a empresa também contou com o auxílio de grandes especialistas na saga de Sonic.

Segundo Duncan Rouleau, o CEO da empresa, a ajuda de Ian Flynn – o editor chefe das HQs de Sonic – foi essencial para a criação de um projeto que fizesse jus às histórias do ouriço.

“Ele tem nos ajudado, e seu apoio foi crucial para o desenvolvimento da série”, comentou Rouleau em uma postagem do Twitter.

Além de Deven Mack como a voz de Sonic, a nova série da Netflix contará com Kazumi Evans (Meu Pequeno Pônei), Shannon Chan-Kent (Good Trouble), Ashleigh Ball (Ninjago), Vincent Tong (O Diário de um Banana) e outros astros da dublagem no elenco.

Sonic Prime estreia na Netflix ainda em 2022. A data oficial ainda não foi revelada. Veja abaixo o teaser da série.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.