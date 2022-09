Série animada do Menino Maluquinho ganha trailer na Netflix

A Netflix liberou o trailer de O Menino Maluquinho, a primeira série animada brasileira da plataforma. A série foi anunciada em 2019 e será uma adaptação da obra escrita por Ziraldo. A produção chega no streaming no Dia das Crianças.

A obra original foi lançada em 1980 e é extremamente consagrada e relevante com mais de 4 milhões de cópias vendidas em mais de 10 países pelo mundo. O personagem já teve livro, quadrinhos, filmes e até uma série para TV. Após 40 anos de história, essa é a primeira vez que o Menino Maluquinho vai virar uma série de animação.

O criador Ziraldo revela como se sente ao ver sua obra se renovando e chegando á uma nova geração: “Que alegria ver esse menino divertindo mais uma geração de brasileiros, agora trazendo discussões e desafios da infância e adolescência, com temas atuais e num formato inédito”

O autor também fala sobre como a obra pode criar bons momentos entre membros da família, já que a história atravessou gerações: “Assim, pais e filhos poderão assistir juntos: uns para relembrar a infância, e outros para criar suas próprias memórias.”

Confira o Trailer oficial aqui embaixo:

Mais sobre O Menino Maluquinho

Produzido por Chatrone (The Book of Life), a série será a primeira versão animada do personagem tão querido e aclamado por todos. Vale lembrar que a figura existe desde 1980, sendo considerada uma icônica obra do escritor e cartunista Ziraldo.

“Este será um novo capítulo na vida do Menino Maluquinho, e a parceria com a Netflix dará aos fãs do mundo inteiro a oportunidade de conhecer suas histórias”, disse Ziraldo no evento Rio Creative Conference, em que a produção foi anunciada.

A série animada do Menino Maluquinho chega no dia 12 de outubro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira