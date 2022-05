Série com Bruna Marquezine e Manu Gavassi ganha pôster e data de estreia na Netflix

A Netflix revelou a data de estreia e o novo pôster de Maldivas, série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi. O seriado é um dos grandes lançamentos da plataforma em 2022.

O pôster mostra as personagens centrais, cada uma com roupa de uma cor, em frente a uma bacia com miniaturas de coqueiros e de um flamingo.

“Por trás de bons drinks, sempre há um segredo”, está escrito no pôster de Maldivas, que estreia em 15 de junho.

A série da Netflix já está em desenvolvimento desde 2020 e foi anunciado como um dos grandes projetos de Marquezine e Gavassi na plataforma de streaming.

Veja o pôster, abaixo.

Nem acredito que tá chegando! Maldivas estreia dia 15 de junho com estas divas, muuuuitos segredos e bons drinks! pic.twitter.com/I07E9ypXNI — netflixbrasil🍂 (@NetflixBrasil) May 4, 2022

Mais sobre Maldivas

Maldivas conta a história de Liz (Bruna Marquezine), uma goiana que se muda para o Rio de Janeiro a fim de investigar a morte misteriosa da mãe, que faleceu em um incêndio.

A série foi criada por Natalia Klein, de Adorável Psicose, com direção de José Alvarenga Jr., de Divã e Força-Tarefa.

Além de Marquezine e Manu Gavassi, que também trabalha com outros streamings, o elenco da série da Netflix ainda traz Carol Castro, Klebber Toledo, Sheron Menezzes, Guilherme Winter, Vanessa Gerbelli, dentre outros.

Maldivas estreia em 15 de junho de 2022.