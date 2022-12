Série com estrela de Wandinha garante 3ª temporada antes de lançar a 2ª

Yellowjackets, uma das séries mais elogiadas dos últimos anos, acaba de ser renovada para a 3ª temporada. A renovação vem antes mesmo da estreia do segundo ano, que chega em 24 de março. Eletrizante e cheia de reviravoltas, a série conta com Christina Ricci – a Srta. Thornhill de Wandinha – no elenco.

Na série Wandinha, da Netflix, Christina Ricci interpreta Marilyn Thornhill, a única professora “normal” da sinistra Escola Nunca Mais.

A atriz, vale lembrar, também interpretou Wandinha Addams nos dois primeiros filmes live-action da franquia, lançados em 1991 e 1993.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a renovação de Yellowjackets, a trama da série e o elenco da produção; confira.

Yellowjackets, com Christina Ricci, é renovada para a 3ª temporada

Yellowjackets estreou na emissora americana Showtime em novembro de 2021. Elogiada por público e crítica, a série não demorou a se tornar um verdadeiro fenômeno entre a audiência internacional, principalmente nas redes sociais.

A trama de Yellowjackets começa no ano de 1996, quando um time estudantil de futebol viaja para Seattle para um torneio nacional.

Voando sobre o Canadá, o avião que transporta as garotas se envolve em um terrível acidente, e as sobreviventes passam quase 2 anos perdidas na floresta, lidando com as intempéries da natureza, conflitos internos e outras ameaças.

A partir daí, além de mostrar essa intensa luta pela sobrevivência, Yellowjackets viaja para 2021 e aborda o que aconteceu com as garotas – que já adultas, se envolvem em uma sinistra conspiração.

Aclamada por público e crítica, Yellowjackets foi indicada a 6 categorias do Emmy, incluindo Melhor Série Dramática e Melhor Atriz (Melanie Lynskey).

Christina Ricci, a Marilyn Thornhill de Wandinha, também foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante. A atriz, no entanto, perdeu para Julia Garner, de Ozark.

O elenco de Yellowjackets é liderado por Melanie Lynskey, de Dois Homens e Meio, como a protagonista Shauna.

A série conta também com Tawny Cypress (House of Cards), Warren Kole (The Following), Juliette Lewis (Um Drink no Inferno), Rekha Sharma (Star Trek: Discovery) e Peter Gadiot (Once Upon a Time) no elenco adulto.

Já o jovem elenco de Yellowjackets, da trama de 1996, é formado por Sophie Nélisse (A Menina que Roubava Livros), Jasmin Savoy Brown (Pânico), Ella Purnell (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas), Sammi Hanratty (The Vampire Diaries), Sophie Thatcher (O Livro de Boba Fett), Liv Hewson (Santa Clarita Diet) e Courtney Eaton (Mad Max: Estrada da Fúria).

A 2ª temporada de Yellowjackets, que estreia em março de 2023, contará também com o reforço de Elijah Wood (O Senhor dos Anéis), Simone Kessell (Terra Nova) e Lauren Ambrose (A Sete Palmos).

No Brasil, Yellowjackets está disponível na plataforma Paramount+.

