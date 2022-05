Série da She-Hulk ganha data de estreia no Disney+

Finalmente! A plataforma de streaming Disney+ acabou de divulgar a data de estreia de She-Hulk, uma das próximas séries do Universo Cinematográfico da Marvel.

Segundo o site oficial da empresa, She-Hulk chega dia 17 de agosto de 2022 ao catálogo da plataforma de streaming.

A nova série da Marvel é estrelada por Tatiana Maslany, que interpreta Jennifer Walters, prima de Bruce Banner que se torna a Mulher-Hulk após receber uma transfusão de sangue de seu primo.

O ator Mark Ruffalo, que tem interpretado o Hulk nas produções da Marvel, retornará ao papel para a série, e também é esperado que Tim Roth de O Incrível Hulk, de 2008, volte como Abominável.

A produção será a 8ª série do MCU a ser lançada na plataforma Disney+, após WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, What If, Hawkeye, Cavaleiro da Lua e Ms. Marvel, que chega em junho ao streaming.

Enquanto a série do Cavaleiro da Lua teve a intenção de oferecer uma temática mais obscura aos fãs da Marvel, She-Hulk tem tudo para se estabelecer como uma das produções mais divertidas do MCU.