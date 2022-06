Série de aclamada HQ ganha fotos e data de estreia no Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video vai adaptar a aclamada história em quadrinhos Paper Girls. Ganhadora do Eisner, a HQ é de Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. A vindoura série ganhou imagens e data de estreia.

Conforme a EW, Paper Girls vai estrear em 29 de julho no Amazon Prime Video, uma sexta-feira. A revista também lançou imagens exclusivas da série.

Nas imagens vemos as quatro personagens centrais, Mac Coyle (Sofia Rosinsky), Tiffany Quilkin (Camryn Jones), Erin Tieng (Riley Lai Nelet) e K.J. Brandman (Fina Strazza).

A série de Paper Girls foi desenvolvida para a TV por Stephany Folsom, roteirista de Toy Story 4, Star Wars: A Resistência e O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Mais sobre Paper Girls

Escrito por Vaughan (Y: O Último Homem, Runaways) e ilustrado por Chiang (Human Target), Paper Girls foi publicado pela Image Comics em outubro de 2015. A HQ teve um total de 30 edições até julho de 2019.

A série segue Erin, Mac, K.J. e Tiffany – quatro entregadoras de jornais de 12 anos do subúrbio fictício de Stony Stream, Ohio – que se viram no meio de uma guerra entre duas facções opostas de viajantes do tempo.

Em julho de 2019, pouco antes do fim dos quadrinhos, a Amazon Studios anunciou que estava desenvolvendo uma adaptação em live-action de Paper Girls para Prime Video, que foi oficialmente encomendada para a série no ano seguinte.

Paper Girls chega em 29 de julho ao Amazon Prime Video.

