Série de Assassin’s Creed da Netflix perde o showrunner

A série de Assassin’s Creed na Netflix foi anunciada no fim de 2020 e parece que ela está passando por mudanças internas.

Em uma nova conversa com o Collider (via ComicBook), Jeb Stuart, que foi escalado para comandar Assassin’s Creed para a Netflix, revelou que deixou o projeto. Embora isso possa parecer um motivo de preocupação a princípio, Stuart não parecia indicar que sua saída de Assassin’s Creed se devia a quaisquer circunstâncias negativas em torno da série.

Em vez disso, ele observou que a decisão foi mútua e simplesmente permitiu que um novo grupo interviesse e elaborasse suas próprias ideias de como seria o programa.

“Acho que foi uma pequena mudança de executivos de Los Angeles para Londres, e isso permitiu que o grupo londrino que, infelizmente, teve que herdar minha visão do que era, em vez de desenvolver sua própria visão. Então, acho que é isso. Justo”, disse Stuart sobre o motivo de sua partida.

“Eu sei que vai ser ótimo quando for lançado. Acho que os caras da Ubisoft são fantásticos. Acho que é uma franquia fantástica. Foi apenas um bom momento mútuo para seguir em frente para ambos os lados.”

Assassin’s Creed na Netflix

Assassin’s Creed começa o desenvolvimento do universo com uma série em live-action e conta com produção executiva de Jason Altman e Danielle Kreinik, da Ubisoft Film & Television. A produção ainda está buscando um showrunner para comandar o seriado.

“Estamos empolgados em trabalhar com a Ubisoft e trazer à vida a rica e profunda narrativa pela qual Assassin’s Creed se tornou amado”, disse Peter Friedlander, da Netflix.

Ainda não é certo se a série vai adaptar um game em específico ou criar uma história inédita para Netflix. Os jogos da franquia trazem como premissa a guerra entre os Assassinos e os Templários.

O primeiro grupo quer a paz a partir do livre arbítrio. Enquanto isso, o segundo quer comandar a humanidade.

Assassin’s Creed ainda não tem previsão de estreia na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.