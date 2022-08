Série de Constantine ganha boa notícia

De acordo com a Variety, a série de Constantine para a HBO Max continua em desenvolvimento ativo e deve começar a ser gravada no início de 2023.

No momento, os produtores estão procurando locações para que as gravações aconteçam. É uma boa notícia sobre a produção, significando que ela ainda deve ser lançada, mesmo com todas as mudanças na Warner Bros. Discovery.

A série de Constantine será produzida por J.J. Abrams, mas o cineasta não está envolvido com a direção do projeto.

Abordagem voltada para o terror

A produção promete ter uma abordagem voltada para o terror, com classificação +18. Sope Dirisu teve o seu nome ligado ao papel de John Constantine, mas ainda não está confirmado que o ator interpretará o personagem.

John Constantine é um personagem clássico dos quadrinhos, fazendo parte de um lado mais sombrio e sobrenatural do Universo DC.

Até o momento, a HBO Max ainda não divulgou uma data de lançamento para a série de Constantine.

