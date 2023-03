Série de Gêmeas: Mórbida Semelhança ganha trailer com Rachel Weisz

O Prime Video divulgou o trailer da série de Gêmeas: Mórbida Semelhança, que adapta o filme homônimo de David Cronenberg para os dias atuais.

Rachel Weisz agora está no papel principal duplo como as gêmeos idênticas Elliot e Beverly Mantle, que são ginecologistas no topo de seu campo em um cenário de futuro próximo.

O thriller psicossexual de seis episódios descreve a dupla como “gêmeas que compartilham tudo: drogas, amantes e um desejo sem remorso de fazer o que for preciso – incluindo empurrar os limites da ética médica – em um esforço para desafiar práticas antiquadas e trazer a saúde das mulheres para a vanguarda”.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Gêmeas: Mórbida Semelhança

A estrela vencedora do Oscar, também produtora executiva, e a showrunner / roteirista Alice Birch realizaram um painel na segunda-feira (27) para divulgar o trailer e abordar os temas e o que esperar do remake de Gêneas: Mórbida Semelhança.

Ao assumir o projeto, Birch disse que o apelo era capturar “a intensidade de gêmeas idênticas, o poder divino que vem com ser um médico, o horror corporal característico de Cronenberg e a diversão que as gêmeas Mantle pareciam ter (sempre com um copo de martini na mão)”.

Eles se propuseram a encontrar um tom que fosse ao mesmo tempo distorcido, sexy e subversivo – completo com uma trilha sonora dos anos 1980.

“É deliciosamente travesso às vezes. Emocionante. Comovente. E há algum humor, também – sombrio, sombriamente humorístico”, resumiu Weisz.

Birch descreveu (via THR) a série como um “thriller sombrio e cômico sobre essas duas gêmeas perigosamente co-dependentes, que são obcecadas uma pela outra. É uma relação muito intensa. Elas se amam muito profundamente, mas eu acho que elas meio que sentem tudo uma sobre a outra, e isso nos leva a um lugar mais perigoso e co-dependente.”

Todos os seis episódios de Gêmeas: Mórbida Semelhança serão lançados em 21 de abril no Prime Video.

