Série de Godzilla enfim tem 2ª temporada lançada após 40 anos

Após conquistar os cinemas com grandes filmes recentes, parece que o gigante fictício Godzilla está voltando com o seu desenho animado após 40 anos

O projeto produzido pela Hanna-Barbera para a NBC foi originalmente exibido no fim dos anos 70 ganhou um título de cult ao longo das décadas, seja pelas suas tratas malucas ou pelo acesso restrito, segundo o Comic Book.

Agora, a Toho Internacional está trazendo de volta o desenho animado de 1978 para as plataformas de streaming.

A primeira temporada da Godzilla, completa em 13 episódios, já está disponível no YouTube por cortesia da Toho, e a segunda temporada chega no dia 06 de junho.

Essa é a primeira vez que os episódios são lançados desde sua transmissão original na televisão.

Confira o trailer da segunda temporada logo abaixo:

“Chegando na próxima semana no canal oficial internacional Godzilla no YouTube da Toho, está a aguardada segunda temporada da clássica série animada dos anos 70, Godzilla. Nunca antes lançada em home video e raramente vista em mais de 40 anos, esta segunda temporada é exclusiva do canal e trará os espectadores de volta às aventuras de sábado de manhã de Godzilla e do adorável ajudante, Godzooky. Os 13 episódios da segunda temporada estrearam em 1979 e se juntarão aos 13 episódios da primeira temporada exclusivamente no canal”, diz a descrição do vídeo.

