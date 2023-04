Série de Harry Potter pode ter elenco mais diverso

A recém-anunciada série de TV de Harry Potter pode apresentar um elenco diverso.

O insider Jeff Sneider disse no podcast The Hot Mic (via CBR) que haverá um “esforço concentrado” para ter “mais pessoas não-brancas” na série, que tem planos ambiciosos de refazer todos os sete livros com um novo elenco.

Continua depois da publicidade

Os filmes originais, assim como os livros, muitas vezes foram criticados por sua falta de diversidade e de lidar com culturas não-brancas.

No teatro, a história foi um pouco diferente. A atriz negra Noma Dumezweni chegou a viver Hermione Granger na peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.

Logo da série de Harry Potter

Mais sobre a série

A Warner Bros. Discovery oficializou a produção de uma série de TV baseada na franquia Harry Potter, que terá produção executiva da autora da saga, J.K. Rowling. A atração foi anunciada durante conferência do Max, o serviço de streaming da HBO Max que será rebatizado como Max.

“O compromisso do Max em preservar a integridade dos meus livros é importante para mim”, disse Rowling em comunicado à imprensa. “Estou ansiosa para fazer parte desta nova adaptação que permitirá um grau de profundidade e detalhes apenas proporcionados por uma duradoura série de televisão”, concluiu.

“Estamos muito satisfeitos em dar ao público a oportunidade de descobrir Hogwarts de uma maneira totalmente nova”, acrescentou Casey Bloys, presidente da HBO e Max. “Harry Potter é um fenômeno cultural e está claro que existe um amor e uma sede duradouros pelo Mundo Mágico. Em parceria com a Warner Bros. Television e J.K. Rowling, esta nova série original do Max mergulhará profundamente em cada um dos livros icônicos que os fãs continuaram curtindo por todos esses anos”.

David Heyman, que produziu os oito filmes da saga, está em negociações para produzir a série ao lado de Rowling. No momento, acontece a procura por um showrunner e roteirista.

A série promete ser “autêntica” aos sete romances de Rowling e apresentar ao público um novo elenco de atores, bem como o retorno de “personagens muito amados”, “locações dramáticas” e “detalhes fantásticos” que os fãs de Harry Potter cresceram lendo, de acordo com a apresentação do projeto.

A luta épica dos bruxinhos contra o vilão Lord Voldemort deve se estender por 10 anos e várias temporadas, com cada temporada da série baseada em um livro da saga.

Não há previsão de estreia para a série de Harry Potter.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.