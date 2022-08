Série de Horizon Zero Dawn é anunciada na Netflix; saiba mais

A Netflix anunciou uma série sobre o jogo Horizon Zero Dawn, com o criador de The Umbrella Academy.

Uma nova adaptação de um game exclusivo da PlayStation, Horizon Zero Dawn, é a mais nova aposta do streaming. Steve Blackman será o showrunner, conforme aponta o Deadline.

Blackman renovou seu contrato com o streaming, e além de ser o showrunner, também atuará como produtor executivo da adaptação.

“Estamos entusiasmados por trabalhar com a Netflix e todos os nossos parceiros no desenvolvimento dessas histórias inovadoras”, disse Blackman.

A série vai se passar em um Estados Unidos pós-apocalíptico, seguindo Aloy, uma caçadora astuta que batalha contra criaturas robóticas para sobreviver.

Jogo de sucesso da Sony

Desenvolvido pela Guerrilla Games, o ame acompanha Aloy, uma jovem caçadora que descobre que a única chance de salvar seu mundo é lutar para descobrir o que aconteceu com o atual.

O mundo é dominado por criaturas robóticas extremamente perigosas, que costumam colocar em risco os humanos que sobrevivem no mundo caído.

A PlayStation Productions e Sony Pictures Television estão envolvidas diretamente com o projeto. Vale lembrar que uma série de God of War está em desenvolvimento no Prime Video.

Horizon Zero Dawn, da Netflix, não tem previsão de lançamento.

