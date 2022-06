Série de Jon Snow precisa consertar um problema sobre Game of Thrones

Foi anunciado recentemente que Jon Snow ganhará uma série própria, que servirá como uma espécie de sequência para Game of Thrones.

Essa ideia dividiu opiniões entre os fãs. Mas, é uma oportunidade de consertar algumas coisas que se tornaram problemas em Game of Thrones.

Continua depois da publicidade

Um exemplo é a abordagem sobre Tyrion Lannister, que sempre foi um dos personagens mais inteligentes de Game of Thrones.

No entanto, após a quinta temporada, o personagem mudou de papel na série. Se tornou menos ativo dentro do enredo, funcionando mais como um conselheiro.

O problema é que isso tirou grande parte da utilidade do personagem em Game of Thrones. Algumas de suas estratégias nem mesmo deram certo.

Oportunidade a ser aproveitada

Caso Peter Dinklage volte como Tyrion Lannister na série de Jon Snow, é uma oportunidade de consertar isso sobre Game of Thrones.

É claro, no entanto, que o ator ainda não está confirmado no elenco. Por enquanto, o projeto conta apenas com Kit Harrington.

Game of Thrones está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.