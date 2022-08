Série de O Senhor dos Anéis anuncia novo trailer; veja

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ganhou um teaser, que antecipa a chegada do novo trailer nesta terça-feira (23).

Com um orçamento milionário, e uma das maiores produções da história do Prime Video, Os Anéis de Poder é uma das séries mais aguardadas do ano.

O streaming revelou um teaser inédito do seriado, que chega a citar que Sauron, o vilão principal, retornou para atormentar a Terra-média (via ComicBook).

Além disso, é possível notar diversas batalhas ao longo da prévia, com a Segunda Era tentando sobreviver a nova ameaça.

Veja o teaser, abaixo.

New trailer tomorrow. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/7deVh2kRB5 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 22, 2022

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 1 de setembro.

