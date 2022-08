Série de O Senhor dos Anéis ganha nova data de lançamento

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, ganhou uma nova data de lançamento pelo Amazon Prime Video.

Um dos projetos mais ambiciosos do streaming, Os Anéis de Poder é uma das séries mais aguardadas pelos fãs no ano.

O Prime Video confirmou que a estreia vai acontecer no dia 1 de setembro, e não mais no dia 2 do mesmo mês, conforme o programado (via ComicBook).

Os dois primeiros episódios da série serão lançados na quinta-feira, às 22 horas, no horário de Brasília. Por sua vez, do terceiro ao oitavo, o lançamento ocorre 1 hora da manhã, e toda sexta-feira.

Segundo o streaming, o final da temporada vai acontecer no dia 14 de outubro, como era o esperado pela plataforma.

Série é uma das mais esperadas do ano

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

