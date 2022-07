Série de O Senhor dos Anéis recebe ajuda de família de Tolkien

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, recebeu uma importante ajuda da família de JRR Tolkien.

Os showrunners JD Payne e Patrick McKay revelaram que Simon Tolkien, neto do autor de O Senhor dos Anéis, contribuiu muito para a série (via ComicBook).

“A primeira vez que encontramos Simon Tolkien, tivemos que nos beliscar – aqui estávamos, sentados em frente à mesa do neto do próprio JRR Tolkien”, disse McKay.”E isso foi apenas o começo do que provou ser um diálogo extremamente enriquecedor e recompensador.”

“Sua atenção aos detalhes e paixão pelos personagens e pela arquitetura geral de Os Anéis do Poder estão entrelaçados nas páginas de nossa história. Trabalhar com Simon tem sido a experiência de uma vida”, concluiu McKay.

Simon é o filho mais velho de Christopher Tolkien, que se tornou um guardião das obras de JRR Tolkien. Além disso, ele é um romancista conhecido por Inspector Trave e No Man’s Land.

“Gostei de ajudar a Amazon Studios em conexão com a série e, em particular, fornecer informações a JD Payne e Patrick McKay em assuntos como a escrita original do meu avô”, disse Simon, em um comunicado.

Confira a sinopse da aguardada produção da Amazon Prime Video:

“O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Prime Video, traz às telas pela primeira vez os heróis da lendária Segunda Era da história da Terra-média.

Essa aventura épica se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R.Tolkien, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, heróis improváveis foram testados, a esperança se segurou pelo mais fino dos fios, e que um dos maiores vilões que já fluíram da caneta de Tolkien ameaçou cobrir o mundo todo de escuridão.

Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das Montanhas Sombrias, às majestosas florestas da capital élfica de Lindon, ao deslumbrante reino insular de Númenor, aos confins do mapa, esses reinos e personagens irão esculpir legados que viverão muito tempo depois que eles se forem.”

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

