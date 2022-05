Série de Operação Big Hero ganha data de estreia no Disney+

Baymax!, série que dá continuidade aos eventos de Operação Big Hero, ganhou data de estreia no Disney+.

Conforme o ComicBook, os episódios começarão a chegar em 29 de junho. Previamente, o seriado já havia ganhado um trailer.

Baymax! é a primeira série de animação do Disney Animation Studios, que recentemente abriu um estúdio no Candá para ajudar com os projetos no Disney+.

Operação Big Hero é baseado em quadrinhos da Marvel (Big Hero 6). O filme em animação usou o material base somente como inspiração. Ele foi dirigido por Don Hall, que também criou o seriado, e Chris Williams.

Baymax! chega ao Disney+ em 29 de junho.

