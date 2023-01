Série de Percy Jackson escala intérpretes de Poseidon e Zeus

Percy Jackson e os Olimpianos, nova série do Disney+, contratou os atores Lance Reddick e Toby Stephens para viverem dois grandes deuses. Segundo a Variety, Reddick vai interpretar Zeus, enquanto Stephens fará Poseidon.

Poseidon é o deus do mar e pai de Percy. De acordo com a descrição oficial de seu personagem, “muitas das qualidades de Poseidon vivem em Percy: teimosia, impulsividade e lealdade. Embora ele tenha se mantido afastado de Percy a vida toda, ele mantém sentimentos profundos pelo filho”.

Continua depois da publicidade

Zeus é descrito como “o deus todo-poderoso do céu e líder do Monte Olimpo. Ele é tempestuoso, desconfiado e prometeu travar uma guerra se o seu raio roubado não for devolvido”.

Lance Reddick é mais conhecido por ter estrelado as séries The Wire, Residente Evil, e por seu papel na franquia John Wick. Por sua vez, Toby Stephens estrelou a série Perdidos no Espaço, da Netflix, e recentemente participou da 2ª temporada de Alex Rider.

Lance Reddick (à esquerda) e Toby Stephens

Mais sobre Percy Jackson no Disney+

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries fazem Grover e Annabeth, respectivamente.

Outros atores ainda fazem parte do elenco, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano.

Recentemente, o criador de Percy Jackson, indicou que a série de TV terá cenas de ação épicas.

Percy Jackson e os Olimpianos estreia em 2024 no Disney+.

