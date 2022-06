Série de Percy Jackson ganha 1ª foto do set e novos nomes no elenco

Cumprindo com o que havia sido anunciado há algumas semanas, as gravações para a nova série do Disney+ baseada nos livros de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, escritos por Rick Riordan, finalmente começaram nesta quinta-feira, 02 de junho.

Comemorando o início das filmagens, Riordan, que também é o roteirista do projeto, divulgou em seu Twitter a primeira foto dos sets, mostrando a cadeira que leva seu nome.

“Com licença, alguém está sentado aqui?”, brinca na publicação.

Confira logo abaixo:

Excuse me, is anyone sitting here? pic.twitter.com/tCJi8OSIMC — Rick Riordan (@rickriordan) June 2, 2022

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries foram anunciados em seguida como Grover e Annabeth, respectivamente.

Com o início das gravações, o portal Variety revelou também novos nomes que se juntam ao elenco da série do Disney+, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano.

Ainda não há previsão de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

