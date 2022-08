Série de Percy Jackson ganha uma importante atualização

A série de Percy Jackson, do Disney+, ganhou uma importante atualização do autor dos livros.

Rick Riordan revelou que as filmagens, até o momento, foram gravadas até o nono capítulo de O Ladrão de Raios, primeiro livro da saga (via ScreenRant).

“Quanto conteúdo de Percy nós cobrimos? Coloque desta forma: se você estava acompanhando o livro, nós filmamos praticamente até o capítulo nove de O Ladrão de Raios”, disse ele.

No entanto, ainda segundo o escritor, a produção vai continuar, para filmar todo o restante, e sendo bem fiel ao livro, algo que os fãs esperam.

“Essa é uma grande parte da história, mas ainda há muita diversão e jogos por vir! E sim, as filmagens acompanharam a história do livro muito de perto, quase como se o próprio autor estivesse envolvido!”, comentou Riordan.

Percy Jackson

Autor diz quando série de Percy Jackson será lançada

Rick Riordan informou aos fãs em uma nova publicação em seu site oficial, que o seriado pode estrear em 2024 (via ScreenRant).

Segundo ele, as filmagens deverão se estender até janeiro de 2023, com a pós-produção se iniciando no início do mesmo ano. Ele descartou a possibilidade de um lançamento antes de 2024.

“Dado tudo isso, acho que a data de exibição mais provável provavelmente será no início de 2024. Novamente, isso é apenas uma suposição”, disse ele.

Nenhuma previsão de lançamento ainda foi definida pela Disney. Riordan revela que as datas são determinas pelo estúdio, e envolve uma questão de fatores para que consigam o momento oportuno.

“As datas reais de lançamento são determinadas pelo estúdio e pelo serviço de streaming, e precisam levar em conta centenas de outros fatores, como o cronograma de lançamento de todos os shows do Disney+, tempo de publicidade…”, comentou Riordan.

Ainda não há previsão oficial de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

