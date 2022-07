Série de querida equipe da DC ganha notícia empolgante

A série animada de uma querida equipe da DC ganha uma notícia empolgante.

A Legião dos Super-Heróis deve ser o próximo grande projeto na HBO Max. Desde que foi anunciada por Bendis em 2021, o seriado não recebeu mais atualizações.

No entanto, o roteirista revelou que está trabalhando no roteiro, publicando uma imagem da capa em sua conta no Instagram (via ScreenRant).

“Vida longa à Legião”, escreveu Bendis.

O roteiro é referente ao primeiro episódio da série, e aparentemente, está em seu terceiro rascunho, como mostra na imagem.

Veja a foto do roteiro, abaixo.

Equipe futurista da DC

Surgido nos quadrinhos em 1958, o grupo era formado por viajantes do tempo e inicialmente tinha conexão com o jovem Superman, ligação que acabou sendo “esquecida” com o passar do tempo.

Criada pelo roteirista Otto Binder e o desenhista Al Plastino, a Legião original fez a sua primeira aparição em Adventure Comics #247.

Os membros que fazem parte da equipe, são: Camaleão, Rapaz Invisível, Colossal, Astron, Brainiac 5, Moça-Tríplice ou Tríade, Violeta, Solar, Saltador e Etérea. A equipe retornou em HQ do Superman ainda em 2019.

A série animada, no entanto, não teve maiores detalhes revelados.

