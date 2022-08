Série de TV de Alien ganha atualização importante

A série de TV de Alien, baseado na franquia icônica de Ridley Scott, ganhou uma atualização importante.

Segundo o chefe da FX, John Landgraf, a série que é um dos focos da emissora, será filmada muito em breve. No entanto, ele não revelou nenhuma data de início da produção (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Apesar de sem muitos detalhes, a série acontecerá antes de Ripley e não mostrará os personagens que já existem na franquia.

No momento, a série ainda tem previsão de estreia para 2023, mas sem uma data de lançamento definida pela emissora.

Além da série, um filme está sendo desenvolvido com o diretor Fede Alvarez, tendo produção de Scott.

Sobre a série

A trama da atração se passará na Terra, no final do século 21 e não vai ter personagens clássicos como Ripley. Na época do seriado, algumas figuras dos filmes estavam apenas nascendo.

Com isso, é certo que Alien não mostre a volta de Sigourney Weaver ao papel no começo do seriado. Se o título der saltos no tempo, pode ser que esse cenário mude.

A série de Alien deve ser lançada em 2023.

Clique aqui para assinar o Star+ e acompanhar títulos como Alien.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.