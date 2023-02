Série de TV de Godzilla introduzirá novos Titãs

Matt Shakman, diretor de WandaVision e do vindouro reboot de Quarteto Fantástico, também é uma das mentes criativas por trás da série de TV de Godzilla, que está sendo produzida pela Apple TV+. Em entrevista ao Collider, o cineasta adiantou o que esperar da série do monstro.

Segundo Shakman, a série de Godzilla introduzirá outros Titãs: “Você sabe, o quanto Godzilla vai influenciar na história, e ele tem um papel muito importante a desempenhar, e como ele influencia a série é uma grande parte dessa história”, disse o diretor. “Então esse foi o maior condutor, e ele não é o único Titã que você encontrará ao longo do caminho. Então, sim, há uma conversa sobre efeitos visuais acontecendo constantemente”, acrescentou.

Sequências de Godzilla II: Rei dos Monstros e Godzilla vs. Kong estão a caminho, mas de acordo com Shakman, a série não terá seu universo conectado com os filmes.

“Legendary é o estúdio para a nossa série, assim como dos filmes, então eles meio que ficam na junção entre os dois, e eles têm um departamento de mitologia que é maravilhoso. Então eles avaliam como as coisas podem se sobrepor, como certas criaturas precisam ficar de um lado ou de outro, então há muitas conversas sobre isso. Mas em termos de quão próximas as narrativas se sobrepõem, não nos envolveremos em um tipo de crossover de MCU com séries do Disney+”, finalizou.

Godzilla e sua série no Apple TV+

A série dirigida por Matt Shakman acontecerá após os eventos de Godzilla de 2014.

O ator Kurt Russel e seu filho Wyatt Russel, conhecidos respectivamente pelos papéis de Ego em Guardiões da Galáxia Vol.2 e o Agente Americano de Falcão e o Soldado Invernal, serão os protagonistas.

O seriado de Godzilla vai explorar como a humanidade lida com a “nova realidade chocante de que os monstros são reais”, e servirá como um prelúdio as continuações de Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong.

Não está claro o quão próximo os eventos do programa se vincularão aos filmes do Monsterverso, mas foi confirmado que os eventos da série ocorrerão dentro do mesmo universo.

Os proprietários de Godzilla , a Toho Co. Ltd., também atuarão como produtores executivos da série, para manter a qualidade na adaptação do material.

