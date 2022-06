Série de vampiros desbanca Stranger Things na Netflix

Acabou o reinado de Stranger Things na Netflix. Pelo menos aqui no Brasil. Agora, a série não está mais no topo do serviço de streaming.

Primeira Morte, série de vampiros, desbancou Stranger Things e, agora, está em segundo lugar no Top 10 de séries da Netflix.

Isso fez Stranger Things cair para a terceira colocação. Ainda é um resultado muito bom, no entanto, já que Primeira Morte é um lançamento mais recente.

A liderança, por enquanto, continua com Peaky Blinders, cuja sexta temporada chegou recentemente no catálogo da Netflix.

Essa é a última temporada de Peaky Blinders e, portanto, os fãs estavam bastante ansiosos. A série alcançou sucesso no mundo todo.

Entre essas séries, a única que está em sua primeira temporada é mesmo Primeira Morte. A Netflix ainda não revelou se a série terá uma segunda temporada.

Trama de Primeira Morte tem romance, terror e muita emoção

Quando a Netflix anunciou a produção de Primeira Morte, comparações com Crepúsculo e The Vampire Diaries foram inevitáveis.

Mas com o lançamento da série, muita gente percebeu que ela também traz elementos de Romeu e Julieta e Buffy: A Caça Vampiros.

“O amor é uma coisa meio complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez”, afirma a sinopse oficial de Primeira Morte na Netflix.

A trama de Primeira Morte começa com Juliette, uma jovem vampira que se prepara para matar sua primeira vítima e assumir sua posição de direito em um poderoso clã.

Enquanto espera a hora certa para dar o bote, Juliette acaba desenvolvendo uma grande conexão com Calliope, uma jovem misteriosa que acaba de chegar à cidade de Savannah.

Mas para a surpresa de Juliette, Calliope se revela uma caçadora de vampiros, integrante de uma influente família de investigadores paranormais.

Será que a paixão de Juliette e Calliope conseguirá superar uma verdadeira guerra sobrenatural e pôr fim ao embate entre as famílias? Só assistindo Primeira Morte para saber.

Primeira Morte já está disponível na Netflix.

