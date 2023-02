Série derivada de Bridgerton ganha previsão de estreia

Foi revelada (via Screen Rant) a previsão de lançamento de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, a série derivada de Bridgerton. O spin-off deve ser lançado entre março e junho ainda deste ano.

A nova série trará uma versão mais jovem da monarca, interpretada por Golda Rosheuvel em Bridgerton, em sua subida ao poder após se casar com o Rei George (Corey Mylchreest), e como sua história de amor iniciou mudanças na sociedade. India Amarteifio (Sex Education) faz a jovem rainha.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton deve ainda mostrar os primeiros momentos do reinado da Rainha. Assim como a série original, a produção é feita por Shonda Rhimes, responsável por sucessos da televisão como Greys Anatomy e How to Get Away With Murder.

Arsema Thomas faz a jovem Lady Danbury e Ruth Gemmell interpreta a nova versão de Violet Bridgerton. Completam o elenco: Adjoa Andoh, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Hugh Sachs, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney e Cyril Nri.

Veja uma imagem da série:

Uma rainha sem amigos não é ninguém! Conheçam Arsema Thomas, a jovem Lady Danbury na minha minissérie Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton. Chega em 2023. pic.twitter.com/HW75LIbjum — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 1, 2023

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.