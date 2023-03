Série derivada de Duna perde diretor e uma das protagonistas

A série de TV derivada de Duna, Dune: The Sisterhood, passou por grandes mudanças criativas. Segundo o Deadline, o diretor Johan Renck e uma das protagonistas, Shirley Henderson, deixaram a produção da HBO Max, que entrou em pausa. Substitutos da atriz e cineasta já estão sendo procurados.

Além disso, um dos showrunners, Diane Ademu-John, que escreveu o episódio piloto, também se afastou do cargo, deixando Alison Schapker como único showrunner da série.

“Como Dune: The Sisterhood entrou em um hiato pré-programado, algumas mudanças criativas estão sendo feitas na produção em um esforço para criar a melhor série possível e permanecer fiel ao material original”, disse um porta-voz da HBO Max ao Deadline.

De acordo com fontes da publicação, a abordagem do diretor para a série, que se afastava do filme Duna, lançado em 2021, não combinou com a visão da HBO Max para o projeto. Após sua saída da produção, Renck deletou qualquer conteúdo relacionado a Duna de seu Instagram – e não está claro se algumas das imagens serão mostradas na série.

Sobre o hiato, o Deadline reporta informações conflitantes. Enquanto fontes próximas à produção relatam que sempre houve um plano para parar as filmagens no início do ano, outras fontes indicam que a série será adiada por sete meses para dar a Schapker e sua equipe tempo para colocar sua marca criativa no projeto e retrabalhar os roteiros, bem como encontrar um novo diretor.

Encomendada em 2019, Dune: The Sisterhood será uma série prelúdio, se passando 10.000 anos antes dos eventos do filme. A história será baseada no livro Sisterhood of Dune, escrito por Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

A atração seguirá as irmãs Harkonnen, Valya e Tula, enquanto combatem forças que ameaçam o futuro da humanidade, e estabelecem a ordem das Bene Gesserit, que é vista no filme de 2021 dirigido por Denis Villeneuve.

Estão no elenco do seriado: Emily Watson como Valya Harkonnen; Indira Varma como Empress Natalya; Sarah-Sofie Boussnina como Princesa Ynez; Shalom Brune Franklin como Mikaela; Faoileann Cunningham como Irmã Jen; Aoife Hinds como Irmã Emeline; Chloe Lea como Lila; Travis Fimmel como Desmond Hart; Mark Strong como Imperador Javicco Corrino; Jade Anouka como Irmã Theodosia; e Chris Mason como Keiran Atreides.

Duna está disponível na HBO Max.

