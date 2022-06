Série derivada de Stranger Things ganha notícia animadora

Os criadores de Stranger Things voltaram a falar sobre a primeira série derivada do sucesso da Netflix.

Agora que a série está chegando ao fim, Matt e Ross Duffer já estão preparando o terreno para dar continuidade à franquia través de spin-offs. Essas ideias para novas produções ainda seguem em segredo, exceto uma que foi adivinhada por Finn Wolfhard, o ator que interpretada o Mike.

Continua depois da publicidade

Em entrevista recente à Variety, os irmãos Duffer Bros disseram que já estão desenvolvendo essa série devirada ao mesmo tempo em que trabalham na quinta e última temporada de Stranger Things, embora as filmagens não estejam acontecendo ao mesmo tempo. Para eles, o importante é que seja algo do qual eles queiram fazer, independente de ser Stranger Things ou não.

“A razão pela qual não fizemos nada é apenas porque você não quer fazer isso pelas razões erradas, e foi tipo, ‘Isso é algo que eu gostaria de fazer, independentemente de estar relacionado a Stranger Things ou não?’, e definitivamente é. Mesmo se tivéssemos tirado o título de Stranger Things, estou muito, muito animado com isso. Mas não é… Vai ser diferente do que todos esperam, incluindo a Netflix.”

Mais detalhes não foram divulgados.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.