Série derivada de WandaVision ganha previsão de estreia

De acordo com o Comic Book, Agatha: House of Harkness, série derivada de WandaVision, deve chegar ao catálogo do Disney+ entre o final de 2023 e o começo de 2024.

É mencionado que Agatha: House of Harkness será uma série de comédia, podendo manter um estilo parecido com WandaVision.

A produção será estrelada por Kathryn Hahn, que reprisa o seu papel como Agatha Harkness.

Agatha: House of Harkness é desenvolvida por Jac Schaeffer, que também trabalhou em WandaVision e Viúva Negra.

Por enquanto, ainda não sabemos quais outras estrelas da Marvel podem aparecer nesta nova série.

Como mencionado anteriormente, Agatha: House of Harkness pode chegar ao Disney+ entre o final de 2023 e o começo de 2024, embora a Marvel ainda não tenha revelado oficialmente uma data de lançamento.

