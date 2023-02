Série do Pinguim, de The Batman, será “sombria”

Colin Farrell, o Pinguim de The Batman, adiantou o que esperar da série derivada do filme, focada no seu personagem.

“A série do Pinguim é sombria, mas eu tenho tanta licença para explorar ele e tanta liberdade sob a maquiagem”, disse o ator ao Gold Derby em entrevista, acrescentado que “está super empolgado com isso”.

Farrell também elogia o roteiro da série, escrito por Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.), que também atuará como produtora executiva e showrunner da atração.

“Eu li os primeiros cinco dos oito, e eles são – sem sombra de dúvidas – roteiros extraordinários”, disse Farrell. “Eles são tão bons, cara. No papel, é coisa boa para cara***”, finalizou.

A série do Pinguim começa suas filmagens em breve e pode ser que o Batman de Robert Pattinson apareça no seriado da HBO Max. Também foi divulgado que o vilão pode ganhar um interesse amoroso.

Mais sobre Pinguim

A trama vai acompanhar Oswald Cobblepot, o Pinguim, crescendo no submundo de Gotham como um magnata do crime após a morte de Carmine Falcone. Ele enfrentará Sofia Falcone para assumir o poder do crime, filha de Carmine e nova chefe da família.

O elenco da série, até o momento, conta com Colin Farrell no papel de Pinguim, enquanto Cristin Milioti será Sofia Falcone.

Lauren LeFranc vai escrever o roteiro, junto com o diretor Matt Reeves, que atua como produtor executivo ao lado de Dylan Clark.

A 1ª temporada da série do Pinguim contará com 8 episódios. A série ainda não tem previsão para estrear no HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.