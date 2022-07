Série do Prime Vídeo com ator da Marvel é cancelada após 1 temporada

A série estrelada por um renomado ator da Marvel foi cancelada pela Amazon Prime Video após uma temporada.

O streaming decidiu não ir adiante com o drama de ficção científica Anos-Luz, série com J. K. Simmons, o J. Jonah Jameson em Homem-Aranha (via Digital Spy).

Segundo a plataforma, a série não atingiu o objetivo necessário, que era alcançar um grande número de espectadores.

Apesar disso, a série foi um sucesso de crítica, mas teve um alto custo de produção, o que também acabou ocasionando o cancelamento.

“Irene e Franklin York, um casal de aposentados, compartilham um grande segredo: uma câmara enterrada no quintal deles, que miraculosamente leva a um planeta estranho e deserto”, afirma a sinopse oficial da série.

J.K. Simmons, o intérprete de Franklin York, é mais conhecido por interpretar o rabugento J. Jonah Jameson na franquia Homem-Aranha. Mais recentemente, o ator foi indicado ao Oscar por sua performance como William Frawley no filme Apresentando os Ricardos.

Sissy Spacek, por sua vez, interpreta Irene, a esposa de Franklin.

Chai Hansen, de The 100 e Shadowhunter, vive Jude, um enigmático jovem que aparece junto ao portal.

Adam Bartley (Longmire) completa o elenco principal de Anos-Luz como Byron, um vizinho do casal York que cultiva grandes ambições políticas.

Anos-Luz está disponível no Prime Video.

