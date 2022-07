Série do Prime Vídeo é mistura de Stranger Things com Doctor Who

Recém-chegada ao catálogo brasileiro do Prime Video, Paper Girls tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da plataforma. Desde sua estreia, a série tem recebido grandes elogios da crítica especializada. Segundo a imprensa, a trama mescla elementos de séries como Stranger Things e Doctor Who.

Baseada na HQ de mesmo nome, escrita por Brian K. Vaughan e ilustrada por Cliff Chiang, Paper Girls chegou ao catálogo internacional do Amazon Prime Video em 29 de julho de 2022.

A trama é adaptada para a TV por Stephany Folsom, de filmes como Toy Story 4 e Thor: Ragnarok. No Rotten Tomatoes, Paper Girls garantiu a impressionante marca de 100% de aprovação.

Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco de Paper Girls e confira por que a nova série é uma mistura de Stranger Things e Doctor Who.

Conheça a história de Paper Girls, comparada à de Stranger Things e Doctor Who

Logo após a estreia de Paper Girls (Garotas de Papel) no Prime Video, espectadores e jornalistas passaram a comparar a nova série com outras famosas produções de TV – particularmente, Stranger Things e Doctor Who.

Assim como Stranger Things, Paper Girls é ambientada nos anos 80, e acompanha a história de um grupo de adolescentes que se envolve em um grande mistério.

O novo lançamento do Prime Video também é comparado à icônica série de ficção científica Doctor Who, exibida pela BBC. Afinal de contas, ambas as produções trazem elementos de viagens no tempo.

“O lugar e a hora errada ou o momento perfeito? Quatro entregadoras de jornal de apenas 12 anos veem a vida mudar de cabeça para baixo no Halloween de 1988. Um encontro com viajantes no tempo mudou seus destinos e agora elas estão presas nas linhas temporais com uma missão: salvar o mundo”, afirma a sinopse oficial de Paper Girls.

Em uma entrevista recente, o criador da HQ que inspira a série falou sobre a produção do Prime Video.

“É uma história sobre nostalgia e infância, mas cheia de ação e ficção científica”, comentou Brian K. Vaughn.

Tudo sobre o elenco de Paper Girls no Prime Video

No Prime Video, o elenco de Paper Girls se destaca pela presença de jovens e talentosas atrizes – assim como o de Stranger Things.

Riley Lai Nelet, de séries como Altered Carbon e Generation, interpreta Erin Tieng, a “novata” entre as entregadoras de jornal.

A atriz e comediante Ali Wong, de filmes como Meu Eterno Talvez e Aves de Rapina, vive a versão adulta de Erin.

Camryn Jones, conhecida por um papel pequeno em The Boys, é Tiffany Quilkin, uma nerd que adora jogar videogames.

Sofia Rosinsky (Fast Layne) interpreta Mac Coyle, uma adolescente desajustada que sonha em deixar a cidade de Stony Lane.

O elenco principal de Paper Girls é completado por Fina Strazza (Law & Order) como Karina “KJ” Brandman.

Também integram o elenco de Paper Girls atores como Adina Porter (American Horror Story) e Nate Corddry (For All Mankind).

Paper Girls já está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.