Série do Prime Video está em perigo? O Senhor dos Anéis tem novo dono

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está prestes a estrear no Amazon Prime Video e pouco antes disso, os direitos dos filmes, jogos, mercadorias e parques temáticos de O Senhor dos Anéis e O Hobbit foram adquiridos pelo Embracer Group. Isso coloca a série em risco? Veremos agora.

Reportando sobre a venda antecipada dos direitos da Saul Zaentz Company no início deste ano, a Variety disse que o comprador deveria ser um estúdio de Hollywood ou gigante da tecnologia.

A Amazon, que está prestes a estrear sua série de streaming O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder , era a principal candidata. A Variety também disse que os direitos deveriam ser vendidos por pelo menos US$ 2 bilhões.

Embora o preço de compra não tenha sido divulgado, parece que a Embracer adquiriu a Middle-earth Enterprises, a subsidiária da Zaentz Company que detém os direitos de O Senhor dos Anéis, por significativamente menos do que isso.

A Embracer anunciou o acordo juntamente com cinco outras aquisições menores: Limited Run Games, a editora de edições físicas colecionáveis ​​de jogos; Tripwire Interactive, desenvolvedora e editora de jogos como Killing Floor e Maneater; Singtrix , empresa que cria tecnologia de efeitos vocais para karaokê e jogos; e Tuxedo Labs , desenvolvedora do jogo de destruição Teardown . A sexta e última aquisição permanece em segredo por enquanto.

Em uma nota financeira, a Embracer disse que o provável custo total de aquisição das seis empresas, ao longo de um período de tempo, deve ser de 8,2 bilhões de coroas suecas, o que equivale a cerca de US$ 788 milhões.

Mesmo se assumirmos que o valor da Middle-Earth Enterprises compõe a grande maioria dessa soma, ainda é menos da metade do que os direitos do Senhor dos Anéis deveriam alcançar.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está em risco?

Middle-earth Enterprises – e agora Embracer – detém os direitos mundiais de fazer filmes, videogames, jogos de tabuleiro, mercadorias, parques temáticos e produções teatrais relacionadas à trilogia O Senhor dos Anéis e O Hobbit . Mas há várias advertências, isenções e pontos de interrogação sobre a extensão desses direitos.

Os direitos de publicação dos livros não estão incluídos; eles permanecem com o espólio de Tolkien e editora HarperCollins.

Os direitos de licenciamento de outras obras da Terra-média de Tolkien, O Silmarillion e Os Contos Inacabados de Númenor e da Terra Média , também são controlados pela propriedade de Tolkien e HarperCollins, embora a Embracer diga que agora possui “direitos correspondentes” a essas obras – o que significa tem o direito de igualar qualquer oferta que os proprietários possam obter de outro lugar.

Os direitos de TV são outra grande exclusão. De acordo com a Variety, o direito de produzir uma série de TV com mais de oito episódios foi esculpido no acordo que o espólio de Tolkien fez com Saul Zaentz na década de 1970, o que significa que a Amazon foi capaz de lidar com a propriedade diretamente quando comprou esses direitos em 2017.

No entanto, a Embracer diz que a Middle-earth Enterprises tem “interesses financeiros” em Os Anéis de Poder, assim como no próximo filme de animação The War of the Rohirrim e o jogo para celular em desenvolvimento da EA, Heroes of Middle-earth.

Assim sendo, parece que a série do Amazon Prime Video está segura. Por enquanto.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 1 de setembro.

