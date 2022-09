Série dos diretores de Vingadores é uma das mais caras já feitas

A nova série dos diretores de Vingadores, Anthony e Joe Russo, já é uma das mais caras da história da TV.

O thriller de espionagem Citadel, que contará com sete episódios, terá produção do Prime Video, e um orçamento maior do que o esperado (via CBR).

Após uma cansativa produção do episódio piloto, a série finalmente deve ser lançada, mesmo que metade da equipe criativa tenha abandonado o projeto.

Com um orçamento de US$ 160 milhões estipulados no início, as refilmagens acrescentaram mais US$ 75 milhões, totalizando US$ 235 milhões.

Dado os altos números, Citadel já é a segunda série mais cara da história, ficando atrás apenas de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Mais sobre Citadel

Citadel deve se concentrar em um grupo de vários espiões internacionais que unem forças para uma grande missão.

Com Anthony e Joe Russo, diretores da Marvel, na produção, o projeto teve o roteiro escrito por Josh Appelbaum e Andre Nemec. Appelbaum deixou o projeto.

Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas irão estrelar a série.

Citadel não tem data para chegar ao Prime Video.

