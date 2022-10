Série Entrevista com o Vampiro supera o filme em aspecto importante

Prestes a estrear na AMC, a série Entrevista com o Vampiro já supera o filme original em um aspecto muito importante. Ambas as produções são baseadas na obra de Anne Rice, mas a série adota uma perspectiva bem diferente na abordagem da história de Louis e Lestat.

“Uma reinvenção sensual e contemporânea do revolucionário romance gótico de Anne Rice, Entrevista com o Vampiro acompanha a épica história de Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt e Claudia – com amor, sangue e os perigos da imortalidade”, afirma a sinopse da produção.

Continua depois da publicidade

O elenco de Entrevistas com o Vampiro é liderado por Jacob Anderson (Game of Thrones), Sam Reid (The Hunting), Eric Bogosian (Succession) e Bailey Bass (Pit Stop).

Revelamos abaixo como a série Entrevista com o Vampiro supera o filme de 1994; confira.

Série Entrevista com o Vampiro ultrapassa a aprovação crítica do filme

Como citamos acima, a série Entrevista com o Vampiro supera o filme de 1994 em um aspecto essencial: a aprovação crítica.

Na última sexta-feira (30), a AMC removeu o embargo às críticas de Entrevista com o Vampiro. A reação da imprensa foi (quase) universalmente positiva.

Entrevista com o Vampiro garantiu 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme de 1994, por sua vez, tem apenas 64%.

Dessa forma, de acordo com a crítica especializada, a série Entrevista com o Vampiro é consideravelmente melhor que o filme.

O filme Entrevista com o Vampiro chegou aos cinemas em 1994, com direção de Neil Jordan (The Borgias).

Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco, liderado por Tom Cruise (como Lestat) e Brad Pitt (como Louis). Também estão no filme atores como Kirsten Dunst (como Claudia, em um dos primeiros papéis de sua carreira), Antonio Banderas (como Armand) e Christian Slater (como o jornalista Daniel).

Sendo assim, por que a série é melhor que o filme? De acordo com a crítica, o longa revoluciona a obra de Anne Rice ao tornar explícito um relacionamento que acontecia nas entrelinhas.

Na produção da AMC, não há dúvidas: Louis e Lestat são um casal. No filme de Neil Jordan, por outro lado, a relação dos vampiros é bem mais nebulosa.

“Com um tom irreverente e uma perspectiva abrangente, Entrevista com o Vampiro põe fim às preocupações que diziam que essa história não poderia ser revivida”, afirma o consenso do Rotten Tomatoes.

Os episódios de Entrevista com o Vampiro serão lançados semanalmente, a partir de 2 de outubro, na emissora americana AMC. No Brasil, a série deve ser disponibilizada na plataforma Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.