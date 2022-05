Série live-action de She-Ra terá diretora de Watchmen

Nicole Kassel, que dirigiu três episódios de Watchmen, série de sucesso da HBO, é a mais nova contratada da Amazon Prime Video para assumir a direção da série em live-action de She-Ra que está em desenvolvimento pela plataforma de streaming.

Segundo informações divulgadas pela Variety, Kassel irá dirigir e produzir o episódio piloto da série — se a Amazon seguir adiante com o projeto.

No entanto, até o momento não foi contratado nenhum roteirista para a novidade.

She-Ra é o alter-ego da Princesa Adora, irmã gêmea de Príncipe Adam, o He-Man. Ela estrelou sua própria série animada em 1985 e, em 2018, uma nova versão foi lançada pela Netflix com produção da DreamWorks Animation, fazendo com que as gerações mais novas também conhecessem e se encantassem pela personagem.

Até onde se sabe, a DreamWorks Animation será a produtora executiva do live-action She-Ra, mas a novidade é um projeto independente e não terá conexão com a série animada da Netflix.

She-Ra e as Princesas do Poder conta a história da Princesa Adora, que foi sequestrada quando bebê pelo malvado Hordak e criada em Etheria para servir como Capitã da Horda. Seu irmão, He-Man, foi capaz de libertá-la e presenteou-a com a Espada de Proteção, transformando Adora na guerreira She-Ra.

Ainda não há previsão de lançamento para o live-action da She-Ra.

