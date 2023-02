Série Spartacus ganhará continuação

O canal pago americano Starz está desenvolvendo uma sequência da série histórica Spartacus. Steven S. DeKnight, que criou o seriado original, atuará como showrunner e produtor executivo da nova série. As informações são da Variety.

DeKnight é mais conhecido por seu trabalho como roteirista em Buffy: A Caça-Vampiros, e também por ter escrito, dirigido e produzido as séries Angel e Smallville, além de ter servido como showrunner de Demolidor.

Continua depois da publicidade

Spartacus foi inspirada na história do gladiador de mesmo nome que incitou uma enorme rebelião de escravos contra Roma no ano 73 A.C.

A sequência de Spartacus será ambientada após a derrota de Spartacus e sua revolução, retratando “uma nova história de traição, engano e sangue se desenrolando sob a sombra agourenta de Roma”.

A série original estreou em 2010, com a primeira temporada chamada de Spartacus: Blood and Sand. Depois, a atração ganhou uma série limitada em 2011, intitulada Spartacus: Gods of the Arena, e mais duas temporadas, Vengeance (2012) e War of the Damned (2013).

Não há previsão de estreia para a nova sequência de Spartacus.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.