Série You deu uma de Clube da Luta? 4ª temporada pode ter enganado todo mundo

You, protagonizada por Penn Badgley, é uma das séries mais populares da Netflix. No final da Parte 1 da 4ª temporada, a trama revela a verdadeira identidade de um assassino que tinha como alvo os ricaços de Londres. Porém, de acordo com uma teoria compartilhada nas redes sociais, a série pode ter enganado o público com uma reviravolta à la Clube da Luta.

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo a reviravolta chocante que pode acontecer no final da 4ª temporada de You – cuidado com os spoilers!

Netflix engana fãs com o final da 4ª temporada de You?

No final da Parte 1 da 4ª temporada de You, a série deixa bem claro que Rhys Montrose (o personagem de Ed Speleers) é o verdadeiro assassino.

Em meio à sua campanha eleitoral pela prefeitura de Londres, ele decide matar os amigos que poderiam prejudicar sua jornada política.

No último capítulo da Parte 1 de You, Rhys quase mata Joe, mas no último minuto, o protagonista consegue escapar dos planos do assassino.

Entre o lançamento da Parte 1 e da reta final da 4ª temporada de You, os fãs da série enchem as redes sociais de teorias.

Uma delas, postada no TikTok, diz que Rhys não é o verdadeiro assassino, e que em um ‘twist’ no estilo de Clube da Luta, a Netflix conseguiu enganar todos os espectadores.

Clube da Luta, para quem não conhece, é um thriller psicológico lançado em 1999 por David Fincher. O longa tem Brad Pitt e Edward Norton nos papéis principais.

A grande reviravolta de Clube da Luta é o fato de Tyler Durden, o personagem de Brad Pitt, não existir de verdade. Ele é apenas um fragmento da imaginação do Narrador (que é interpretado por Norton).

Sendo assim, a teoria dos fãs de You diz que Rhys não existe na série, sendo apenas uma criação da mente doentia de Joe.

“Coincidências não existem. É uma coincidência o fato de Joe ter conhecido Rhys em sua primeira noite de bebedeira? Eles têm muito em comum. Ambos viveram infâncias complicadas, e ambos odeiam as mesmas pessoas nesse grupo de amigos. Os dois também gostam de matar pessoas. Quando os personagens aparecem conversando, Rhys não interage com qualquer outra pessoa. Os único momentos que o vimos interagindo com o mundo é quando os paparazzi o seguem e quando ele faz o discurso no funeral”, diz a tiktoker que criou a teoria.

A influencer termina o vídeo dizendo que, assim como Tyler existe apenas na imaginação do Narrador de Clube da Luta, Rhys é uma criação mental de Joe.

“Acho que o Rhys só existe na imaginação do Joe. É a mesma vibe de Clube da Luta, já que não creio que o Rhys seja uma pessoa real. Acho que, na verdade, é o Joe que está concorrendo à prefeitura de Londres e matando todas essas pessoas”, diz a teoria.

Crível ou não, a teoria será confirmada (ou desmentida) pelo lançamento da Parte 2 da 4ª temporada de You, que estreia na Netflix em março.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.