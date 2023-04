Séries de God of War e Horizon serão parecidas com The Last of Us

Asad Qizilbash, presidente da PlayStation Productions, revelou que as adaptações para a TV dos games God of War e Horizon terão o mesmo tom da série de The Last of Us.

“O mesmo cuidado e fórmula que fizemos com The Last of Us, vamos aplicar para Horizon [e] God of War”, disse o executivo no podcast oficial da PlayStation (via Comic Book). “Vamos contar a história dos jogos porque podemos, porque é uma série, temos tempo para fazer isso, temos vários episódios para poder fazer isso. Não estamos tentando enfiar tudo em um filme de duas horas”.

Ele continua, garantindo que nas séries “você vai entender a história do jogo, mas também vamos encontrar oportunidades para ir mais longe e explorar outros personagens e fazer mais construção de mundo que você não pode fazer no game. Isso que é emocionante para mim, os fãs vão adorar porque vão ver esses jogos ganharem vida, e também muitas coisas novas, como o que fizeram com The Last of Us”, finalizou.

A série de God of War está sendo desenvolvida pelo Prime Video, enquanto a de Horizon está a cargo da Netflix.

Kratos vs Thor em God of War: Ragnarok

Baseada no popular game de 2018, God of War acompanhará Kratos, o deus da guerra, que, depois de se exilar de seu passado encharcado de sangue na Grécia antiga, pendura suas armas para sempre no reino nórdico de Midgard.

Por sua vez, Horizon, lançada em 2017, se passa milhares de anos no futuro e vai contar a história de um mundo primitivo, onde as máquinas passam a caçar todas as formas de vida.

Não há previsão de estreia para ambas as atrações, que serão produzidas em parceria pela Sony Pictures Television e a PlayStation Productions.

